МВД РФ планирует создать информационную структуру, которая будет включать в себя единую информационную платформу с данными об иностранных гражданах, сообщили РИА "Новости" в ведомстве.
"Предусмотрен комплекс мероприятий по созданию информационной структуры, в том числе включающей единую информационную платформу, содержащую данные об иностранном гражданине, с возможностью хранения цифрового профиля иностранного гражданина", — говорится в сообщении.
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