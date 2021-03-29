МВД намерено создать базу данных иностранцев, находящихся в стране

МВД РФ планирует создать информационную структуру, которая будет включать в себя единую информационную платформу с данными об иностранных гражданах, сообщили РИА "Новости" в ведомстве.

"Предусмотрен комплекс мероприятий по созданию информационной структуры, в том числе включающей единую информационную платформу, содержащую данные об иностранном гражданине, с возможностью хранения цифрового профиля иностранного гражданина", — говорится в сообщении.