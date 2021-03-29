Бизнесмен Пригожин нашёл "двойника" Навального

Бизнесмен Евгений Пригожин намерен выяснить, кому на самом деле принадлежит YouTube-канал "Навальный Live". Предприниматель направил соответствующее заявление в МВД РФ с просьбой установить личность ведущего.

Ранее Пригожин подал в суд шесть исков против блогера Алексея Навального из-за клеветнических видеоматериалов на канале "Навальный Live". Эти материалы порочили честь и деловую репутацию бизнесмена, о чем сообщается в заявлении Пригожина. При этом адвокаты главы "Фонда борьбы с коррупцией" заявили, что YouTube-канал с таким названием не принадлежит Навальному, как и публикуемые на нем материалы.

По словам пресс-службы "Конкорда", иски были поданы против Навального, так как ведущий канала был похож на него и внешностью, и тембром голоса, и жестикуляцией. Однако представители компании не стали исключать, что этот человек может только притворяться известным блогером, поэтому необходимо проверить, кто на самом деле снимался в фейковых видеороликах.

"Юридическая служба компании "Конкорд" не исключает, что ведущий видеоблогов лишь внешне похож на Алексея Навального, являясь в действительности, иным лицом, которое использует его персональные данные, в том числе имя, фамилию и отчество, а также сведения об активной гражданской позиции и политической деятельности. В таком случае, в действиях такого лица усматриваются признаки преступления — покушение на мошенничество", — уточнили в "Конкорде".

Напомним, ранее Пригожин предлагал разобраться, кто активно использует имя Навального в корыстных целях. Представители YouTube-канала "Навальный Live" неоднократно призывали своих подписчиков присылать им денежные средства, а также устраивать незаконные массовые беспорядки. Примечательно, что следы владельцев канала ведут в США.