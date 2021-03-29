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СК продолжает проверку в отношении журналиста Дениса Короткова

Общество

Сотрудники Следственного комитета России потребовали у издания "Фонтанка.ру" предоставить данные на их бывшего сотрудника, теперь журналиста "Новой Газеты" Дениса Короткова.

СК продолжает проверку в отношении журналиста Дениса Короткова

Фотографию официального письма от следователей опубликовал главный редактор издания Александр Горшков на личной странице в Facebook.

Исходя из содержимого письма, следственный комитет требует от "Фонтанки" предоставить копию приказа о зачислении Короткова на работу, а также все технические задания, над которыми работал журналист. Помимо прочего, следователи запросили структуру отделов "Фонтанки".

Стоит отметить, что причиной внимания от следственного комитета к деятельности Дениса Короткова стало расследование журналистов РИА ФАН, в котором издание приводит факты сотрудничества либеральных журналистов с террористической группировкой ИГ (запрещена в России). Среди фигурантов данного расследования значится и Коротков.

 

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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