Бабушка Барака Обамы умерла в Кении

Сводная бабушка экс-президента США Барака Обамы скончалась в Кении в возрасте 99 лет, сообщает местное радио CapitalFM.

Сара Обама - третья жена деда Барака Обамы по отцовской линии. Хотя она не приходится президенту США кровной родственницей, он всегда относился к ней с теплотой и называл "бабушкой Сарой". В последний раз он навещал её дом в деревне Когело в июле 2018 года.

"Это правда, она ушла от нас к Богу", — сообщила по телефону её дочь Марсат Оньянго, добавив, что пожилая женщина в последнее время плохо себя чувствовала.

Сара Обама скончалась в больнице города Кисуму.