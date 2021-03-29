Сводная бабушка экс-президента США Барака Обамы скончалась в Кении в возрасте 99 лет, сообщает местное радио CapitalFM.
Сара Обама - третья жена деда Барака Обамы по отцовской линии. Хотя она не приходится президенту США кровной родственницей, он всегда относился к ней с теплотой и называл "бабушкой Сарой". В последний раз он навещал её дом в деревне Когело в июле 2018 года.
"Это правда, она ушла от нас к Богу", — сообщила по телефону её дочь Марсат Оньянго, добавив, что пожилая женщина в последнее время плохо себя чувствовала.
Сара Обама скончалась в больнице города Кисуму.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Повышенное артериальное давление часто идёт рука об руку с нерациональным питанием. Некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень давления.