Школьники в Брянской области своими силами провели ямочный ремонт разбитой дороги через переезд в посёлке Белые Берега и выложили видео в социальные сети. В поселковой администрации поясняют, что переезд будет отремонтирован к концу апреля.
Видеоролик о процессе самостоятельного ремонта дороги появился в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько школьников во время весенних каникул борются с глубокими дорожными ямами в районе железнодорожного переезда. Они засыпают их битым кирпичом, щебёнкой и песком. Их поступок широко обсуждается в сети, кто-то благодарит ребят, кто-то возмущается работой дорожных служб.
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