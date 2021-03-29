В Москве грядёт сезон клещей

В ближайшее время в Москве активизируются клещи. Об этом пишет Москва 24. Как рассказал сайту энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров, насекомые выйдут из спячки, как только в столице растает снег.

"Причём, могут неравномерно повылезать: то есть в местах, где покров снежный лежит, их ещё не будет, но в то же время в другом, более тёплом районе, где снег уже стаял, они могут активизироваться", — рассказал Захаров.

Специалист напомнил, какие места предпочитают опасные членистоногие.

"Прежде всего они обитают в лесу, в кустарниках. В основном они водятся в тех местах, где большое количество мелких грызунов, где спокойно и где достаточно густая растительность", — объяснил энтомолог.

В городской черте насекомые тоже есть, но в меньшем количестве, отметил он.

После прогулки в парке или по лесу следует осмотреть тело и одежду на наличие кровососов. Если вы обнаружили на себе насекомое, необходимо соблюдать следующие рекомендации.

"Если клещ не впился, его нужно срочно удалить с тела и уничтожить. Если он успел впиться, ни в коем случае не стоит его быстро дёргать кое-как. В аптеках сейчас продаются специальные наборы — извлеките клеща с их помощью. Затем насекомое можно сдать в лабораторию на анализ. Реально заражённых клещей среди всех — мизерный процент. Но перестраховаться можно", — пояснил он.