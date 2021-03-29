С 1 апреля в Росии меняются правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений.
Среди изменений — отмена этапа "площадка", снижение числа "фатальных ошибок", видеофиксация экзамена и присутствие наблюдателей на экзамене.
Вместо "площадки" проверку первоначальных навыков вождения будут проверять сразу на дороге в условиях реального движения.
Ещё одним нововведением стала возможность присутствия в машине наблюдателей — представителей общественных организаций и автошкол. В МВД полагают, что присутствие наблюдателей поможет повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.
В новом регламенте описаны навыки, которые должен показать кандидат в водители: всего их 19, в том числе и те, что ранее проверялись на площадке, — парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске.
Кроме того, водитель, недовольный результатом экзамена, сможет пожаловаться на его результат — рассмотрение жалоб доверят комиссии. Она, в частности, изучит аудио- и видеоинформацию, полученную при проведении экзамена. Такие файлы должны храниться в течение года со дня их регистрации и как минимум до окончания рассмотрения жалобы.
В случае удовлетворения жалобы результаты экзамена аннулируются, а кандидат в водители может попробовать сдать экзамен повторно.
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