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Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся с 1 апреля

Общество

С 1 апреля в Росии меняются правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений.

Правила сдачи экзамена на водительские права изменятся с 1 апреля

Среди изменений — отмена этапа "площадка", снижение числа "фатальных ошибок", видеофиксация экзамена и присутствие наблюдателей на экзамене.

Вместо "площадки" проверку первоначальных навыков вождения будут проверять сразу на дороге в условиях реального движения.

Ещё одним нововведением стала возможность присутствия в машине наблюдателей — представителей общественных организаций и автошкол. В МВД полагают, что присутствие наблюдателей поможет повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.

В новом регламенте описаны навыки, которые должен показать кандидат в водители: всего их 19, в том числе и те, что ранее проверялись на площадке, — парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

Кроме того, водитель, недовольный результатом экзамена, сможет пожаловаться на его результат — рассмотрение жалоб доверят комиссии. Она, в частности, изучит аудио- и видеоинформацию, полученную при проведении экзамена. Такие файлы должны храниться в течение года со дня их регистрации и как минимум до окончания рассмотрения жалобы.

В случае удовлетворения жалобы результаты экзамена аннулируются, а кандидат в водители может попробовать сдать экзамен повторно.

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Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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