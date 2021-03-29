В отрасли ожидают роста цен на такси еще на 5–10%

Тарифы услуги такси могут увеличиться на 5-10% из-за роста цен на топливо, пишут "Известия" со ссылкой на Общественный совет по развитию такси.

Согласно полученным данным, в нескольких российских регионах уже были зафиксированы случаи значительного завышения стоимости поездки. В частности, речь идет о Приморском крае, где топливо подорожало на 2-3 рубля за литр, в то время как средняя цена по России увеличилась на 1-1,5 рубля.

В Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси заявили, что стоимость пропан-бутана выросла до 29 рублей по сравнению с 16 рублями в 2020 году. Что касается метана, то его цена варьируется от 19 до 20 рублей в зависимости от заправочной станции в отличии от 14-16 рублей в прошлом году.