Министерство труда внесло изменение в проект постановления о правилах назначения пособий на детей от трех до семи лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, органы социальной защиты не будут учитывать доли в квартире или доме, которые составляют одну треть и менее. Минтруд объяснил это тем, что иногда родители имеют небольшую часть собственности на жилье, разделенное между несколькими людьми.
Издание напомнило, что в первоначальном варианте проекта не учитывались земельные участки площадью в 0,25 гектаров. Сейчас их размер увеличили до гектара, если земля находится в сельской местности.
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