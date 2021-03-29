Минтруд смягчил требования к имуществу при назначении детского пособия

Министерство труда внесло изменение в проект постановления о правилах назначения пособий на детей от трех до семи лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, органы социальной защиты не будут учитывать доли в квартире или доме, которые составляют одну треть и менее. Минтруд объяснил это тем, что иногда родители имеют небольшую часть собственности на жилье, разделенное между несколькими людьми.

Издание напомнило, что в первоначальном варианте проекта не учитывались земельные участки площадью в 0,25 гектаров. Сейчас их размер увеличили до гектара, если земля находится в сельской местности.