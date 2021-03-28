ЛДПР отреагировали на видео, где дети просят построить им школу

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от ЛДПР Максим Зайцев обратится к Минпросвещения и руководству Татарстана с просьбой построить учебное заведение для детей двух поселков под Казанью, составивших слово "школа", лежа на снегу, и проверить наличие образовательных организаций в каждом населенном пункте страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

В соцсетях в среду вечером был опубликован ролик, на котором дети из посёлков Вишневка и Привольный, сидя на коленях и лежа в снегу, составили слово "школа". Сами дети на видео говорят: "Дорогой наш президент, дайте нам школу!". В подписи под роликом отмечается, что жители двух поселков доведены до отчаяния и таким образом просят построить им школу. Позднее стало известно, что прокуратура проведёт проверку в отношении организаторов необычного флешмоба.

"Письма в адрес министра просвещения Сергея Кравцова и президента Татарстана Рустама Минниханова будут отправлены в понедельник", — сообщил Зайцев.