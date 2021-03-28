Командование подводных сил Северного флота учредило медаль "Заслуженная жена подводника", сообщили в пресс-службе флота. Об этом сообщаем РИА "Новости".
"Первое награждение состоялось 19 марта — в День моряка-подводника — в главной базе подводных сил Северного флота городе Гаджиеве. Медаль "Заслуженная жена подводника" получили жены экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения проекта "Борей" "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир", — говорится в сообщении.
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