Северный флот учредил награду «Заслуженная жена подводника»

Командование подводных сил Северного флота учредило медаль "Заслуженная жена подводника", сообщили в пресс-службе флота. Об этом сообщаем РИА "Новости".

"Первое награждение состоялось 19 марта — в День моряка-подводника — в главной базе подводных сил Северного флота городе Гаджиеве. Медаль "Заслуженная жена подводника" получили жены экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения проекта "Борей" "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир", — говорится в сообщении.