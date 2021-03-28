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Владимир Путин и "секретная" прививка от коронавируса

Общество

Президент России Владимир Путин не изменяет своим привычкам разведчика. Даже прививку от коронавируса он сделал непублично, и какой вакциной — тоже секрет.

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"Секретная" вакцинация

Владимир Путин прошёл первую процедуру вакцинации от COVID-19 23 марта. Президент пояснил, почему не стал делать из этого публичное мероприятие, как поступили многие зарубежные лидеры и известные персоны. По его мнению, даже если на процедуре вакцинации присутствуют журналисты с фотоаппаратами и видеокамерами, то в самом шприце может находиться что угодно — хоть физраствор, хоть витамины. Достоверно это знает только врач, который набирает препарат из ампулы в шприц.

Владимир Путин и
Мэр города Роке-Перес (Аргентина) Хуан Карлос Гаспарини делает прививку Спутником V с портретом Путина в руках. Фото: Twitter.com

"Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет", — объяснил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".

"Секретная" вакцина

Какой вакциной привился лидер страны — известно только ему самому и его врачу, который делал инъекцию. Владимир Владимирович предпочитает не называть выбранный препарат, чтобы не создавать перекос в его пользу. Президент уверен, что все российские вакцины — самые лучшие на сегодняшний день по всем показателям. Кроме того, он и так многое делает для популяризации вакцинации.

В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины от коронавирусной инфекции. Это "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все препараты являются двухкомпонентными, то есть предполагают две инъекции с определённым интервалом. Поскольку вторую дозу Владимиру Путину должны ввести через три недели — можно предположить, что российский лидер привился либо "Спутником V", либо "ЭпиВакКороной". Вакцина "КовиВак" предполагает двухнедельный интервал между инъекциями.

Иммунитет президента

Владимир Путин и
Президент России Владимир Путин играет в хоккей. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддерживает иммунитет регулярными занятиями спортом. Он играет в хоккей, ходит в тренажерный зал и занимается плаванием. А кроме того, президент очень любит контрастные ванны или контрастный душ.

"Ничего сложного в этом нет. Включил — выключил, горячая — холодная вода", — рассказал президент о любимой оздоровительной процедуре.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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