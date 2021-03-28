Герцогиня Кембриджская призвала не забывать последствия пандемии

Герцогиня Кембриджская посвятила свой новый пост борьбе с коронавирусом и последствиям пандемии. Вместе с мужем и детьми она вносила свой посильный вклад в это сложное время.

Кейт Миддлтон призвала британцев не забывать прошедший год, который унес большое количество жизней и подорвал здоровье жителей Соединенного Королевства. Несколько локдаунов и тяжелейшие условия навсегда останутся в памяти. Однако акцентировала внимание общества Кэтрин не только на них.

"Мы будем помнить и о положительных моментах: о невероятных проявлениях доброты, о помощниках и героях, вышедших из всех слоев общества, и о том, как вместе мы адаптировались к новой норме", - заявила герцогиня.

Жена принца Уильяма призналась, что посредством фотографий она хочет запечатлеть хронику тех событий.

"Снимки сохранят истории отдельных людей и важные моменты для семей и общества, пережившего пандемию", - поделилась своими мыслями Кейт.