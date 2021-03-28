В Совете Федерации обсудят на следующей неделе законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства в России, сообщила РИА "Новости" член рабочей группы по подготовке законопроекта, сенатор Маргарита Павлова.
"На следующей неделе в Совете Федерации должно пройти обсуждение законопроекта", — сказала она.
По словам Павловой, документ уже получил поддержку ряда комитетов Госдумы, в том числе по безопасности и противодействию коррупции, по охране здоровья, по вопросам семьи и других. Законопроект направлен в правительство для получения отзыва.
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