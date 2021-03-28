В Думе обсудят запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев

В Совете Федерации обсудят на следующей неделе законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства в России, сообщила РИА "Новости" член рабочей группы по подготовке законопроекта, сенатор Маргарита Павлова.

"На следующей неделе в Совете Федерации должно пройти обсуждение законопроекта", — сказала она.

По словам Павловой, документ уже получил поддержку ряда комитетов Госдумы, в том числе по безопасности и противодействию коррупции, по охране здоровья, по вопросам семьи и других. Законопроект направлен в правительство для получения отзыва.