Россияне назвали лучший возраст для рождения первенца

Лучшим средним возрастом для того, чтобы завести первого ребенка, россияне назвали 25 лет для женщин и 28 лет для мужчин. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, сообщает РИА "Новости".

Большинство опрошенных (44 процента) заявили, что женщине стоит родить первого ребенка в возрасте 19-24 лет. Мужчинам, по мнению 48 процентов респондентов, следует заводить первенца в возрасте от 25 до 29 лет. Такие ответы давали более 40 процентов россиян из четырех групп с доходами: до 30 тысяч рублей, от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, и от 80 тысяч рублей.

Самым непопулярным вариантом стал возраст до 18 и после 40 лет для мужчин и женщин — этот вариант выбрали от нуля до двух процентов участников опроса. Еще девять процентов затруднились ответить.