Ученые обнаружили пищевую добавку, которая может снижать иммунитет, сообщил портал MedicalXpress. Об этом пишет РИА "Новости".
Исследователи из Environmental Working Group проанализировали влияние на организм наиболее распространенных химических веществ, добавляемых в пищу, а также соединений, которые переходят в продукты питания из упаковочных материалов или технологического оборудования во время изготовления.
Специалисты выявили существенный негативный эффект от употребления третичного бутилгидрохинона, или Е319, который применяется при производстве растительных и животных жиров, в том числе рыбьего жира, а также добавляется в сухие полуфабрикаты кондитерских изделий, сухие завтраки, концентраты супов и соусы. Как оказалось, присутствие этого вещества в рационе снижает иммунную защиту организма, а также способно влиять на эффективность вакцин и может быть связано с ростом пищевой аллергии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Актёр, известный по роли колоритного генерала из картины "Особенности национальной охоты", немного не дожил до своего 70-летнего юбилея.