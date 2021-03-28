Переводчик экс-президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко рассказал о трудностях профессии и вспомнил один из случаев, когда пришлось переводить на английский язык непростой фразеологизм из речи бывшего советского лидера.
"Самое трудное, конечно, это — так чаще бывает на протокольных мероприятиях, чем на государственных переговорах, — когда вдруг возникает какое-то слово типа "подснежник" или "хариус", или "подберезовик", перевода которого ты не знаешь, и не знаешь, как сказать", — сказал он.
"Вот он (Горбачев — Прим. ред.) меня озадачил как-то: "Нельзя страну ломать через колено". По-моему, это очень яркий фразеологизм", — отметил переводчик экс-президента СССР.
Говоря о том, как он перевёл эту фразу, Палажченко назвал английское выражение break the back.
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