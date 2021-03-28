Путин после вакцинации положил перед сном градусник на тумбочку

Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса перед сном положил на тумбочку градусник. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", — отметил Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

На этой неделе глава государства сделал прививку от COVID-19 — каким именно российским препаратом, в Кремле уточнять не стали. Это может быть одна из трех российских разработок — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак". Для вакцинации людей старше 60 лет одобрены только первые две. По инструкциям второй укол "Спутника V" необходимо делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три недели.