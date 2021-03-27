Россиянам назвали оптимальный возраст для начала пенсионных накоплений

Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, однако необязательно делать это сразу после школы или вуза, оптимальный возраст для этого — от 30 до 35 лет, когда большинство специалистов сформировались в профессиональном плане и имеют стабильных доход, завила РИА "Новости" руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина.

"Крайне важно повышать финансовую грамотность населения, рассказывать про инструменты, которыми они могут воспользоваться для обеспечения достойной пенсии. Причем важно начинать делать это уже в 30-35 лет, а не предпенсионном возрасте, когда возможности и времени накопить уже просто не остается", — сказала она.