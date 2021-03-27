Какие в России наименее востребованные вакансии

Вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди кандидатов в первом квартале текущего года в России, выяснил исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" и поделился результатами с РИА "Новости".

Сервис изучил около 2 миллионов резюме, опубликованных на сайте за первые три месяца года, и выяснил, на какие вакансии соискатели откликаются реже всего.

"Так, с января по март наихудший результат демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя, также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов)", — выяснили исследователи.