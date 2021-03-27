Максимальный толчок пандемия нового коронавируса придала сфере онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров: за коронавирусный год эта отрасль выросла на рекордные 255%, подсчитал для РИА "Новости" платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments.
"Максимальный эффект от пандемии получила сфера онлайн-продаж продуктов питания и сопутствующих товаров. Если в предыдущие годы средний рост оборота в этой товарной категории год к году составлял 53%, то в пандемийный год отрасль выросла на 255%. Таким образом, можно сказать, что вклад пандемии в рост отрасли составил 202%", — выяснили аналитики.
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