Акция "Час Земли" состоится сегодня вечером

Сегодня, 27 марта, состоится очередная масштабная экологическая акция "Час Земли". Уже во второй раз она будет в онлайн-режиме.

Это означает, что экологи призывают выключить свет не только дома, но опубликовать об этом сторис или пост в социальных сетях. Сама акция стартует в 20:30, и на основании данных о количестве участников 30 марта объявят ее столицу.

В частности, в акции официально участвует город Москва. Во время нее будет отключена архитектурно-художественная подсветка более двух тысяч объектов города — от Московского Кремля до сталинских жилых домов в центре.

"Час Земли" носит символический характер и призван привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Организатором является Всемирный фонд дикой природы (WWF).