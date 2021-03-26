Сегодня, 27 марта, состоится очередная масштабная экологическая акция "Час Земли". Уже во второй раз она будет в онлайн-режиме.
Это означает, что экологи призывают выключить свет не только дома, но опубликовать об этом сторис или пост в социальных сетях. Сама акция стартует в 20:30, и на основании данных о количестве участников 30 марта объявят ее столицу.
В частности, в акции официально участвует город Москва. Во время нее будет отключена архитектурно-художественная подсветка более двух тысяч объектов города — от Московского Кремля до сталинских жилых домов в центре.
"Час Земли" носит символический характер и призван привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Организатором является Всемирный фонд дикой природы (WWF).
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