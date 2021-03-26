Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
К лету готовят программу туристического кэшбека для молодых
Белоруссию все же не пустят на "Евровидение"-2021
В работе Instagram зафиксирован серьезный сбой
Российская дипмиссия в ФРГ недоумевает от польской агрессии
МИД Белоруссии ответил посольству США на поздравление с "Днём воли"
Молдавия приняла решение о вакцинации населения "Спутником V"
Необычная неделя: Суэцкий канал, маньяк в эфире и вакцинация
Бросить курить легче, чем вы думали
Столкновение поездов в Египте: есть жертвы, движение заблокировано

Акция "Час Земли" состоится сегодня вечером

Общество

Сегодня, 27 марта, состоится очередная масштабная экологическая акция "Час Земли". Уже во второй раз она будет в онлайн-режиме.

Это означает, что экологи призывают выключить свет не только дома, но опубликовать об этом сторис или пост в социальных сетях. Сама акция стартует в 20:30, и на основании данных о количестве участников 30 марта объявят ее столицу.

В частности, в акции официально участвует город Москва. Во время нее будет отключена архитектурно-художественная подсветка более двух тысяч объектов города — от Московского Кремля до сталинских жилых домов в центре.

"Час Земли" носит символический характер и призван привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Организатором является Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
На Моргенштерна пожаловались лично Владимиру Путину
Акция "Час Земли" состоится сегодня вечером
К лету готовят программу туристического кэшбека для молодых
Белоруссию все же не пустят на "Евровидение"-2021
Школьников заставили извиниться перед одноклассницами за всех мужчин
В работе Instagram зафиксирован серьезный сбой
Российская дипмиссия в ФРГ недоумевает от польской агрессии
МИД Белоруссии ответил посольству США на поздравление с "Днём воли"
Молдавия приняла решение о вакцинации населения "Спутником V"
Популярное
Новости Молдовы
Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V"

Президент Молдавии Майя Санду проявляет непонятные Брюсселю намерения приобрести "Спутник V".

Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V"
Литва умрёт, но додавит самонадеянного Лукашенко
Новости Белоруссии
Литва умрёт, но додавит самонадеянного Лукашенко
Производство
МИД России в шоке от решения Норвегии заблокировать сделку с заводом
Российский шоу-бизнес
Зрители увидят Анастасию Заворотнюк на ТВ в день её юбилея
Любовь Степушова Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V" Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Фигурное катание
Москвина о программе Мишиной и Галлямова: "Откровенная наглость"
Фигурное катание
Канадка Дюамель извинилась перед россиянами за слова о Щербаковой
Щербакова закроет произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме
Фигурное катание
Щербакова закроет произвольную программу чемпионата мира в Стокгольме
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников