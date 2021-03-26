Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российская дипмиссия в ФРГ недоумевает от польской агрессии
МИД Белоруссии ответил посольству США на поздравление с "Днём воли"
Молдавия приняла решение о вакцинации населения "Спутником V"
Необычная неделя: Суэцкий канал, маньяк в эфире и вакцинация
Бросить курить легче, чем вы думали
Столкновение поездов в Египте: есть жертвы, движение заблокировано
Тихановская: "Белорусская оппозиция не настроена на диалог с Лукашенко"
Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым c Украины
Московское Метеобюро сообщило, когда начнется дачный сезон

Школьников заставили извиниться перед одноклассницами за всех мужчин

Общество

Мальчиков из австралийского колледжа Брауэр заставили извиняться перед одноклассницами за всех мужчин, чье поведение способно оскорбить и обидеть женщину.

Школьников заставили извиниться перед одноклассницами за всех мужчин

"Ему сказали, что он должен встать и просто извиниться. И ученикам не объяснили, что они делают и зачем", — так это описала родительница 12-летнего школьника.

Директор колледжа признала неприемлемость таких извинений непонятно за что, но отметила, что изначальная цель — обсудить с детьми уважение к женщине и необходимость сексуального согласия — вполне себе позитивна и верна. Такую программу разработали после массовых случаев харассмента в одном из мельбурнских колледжей.

Недавно главный редактор Esquire Russia Сергей Минаев обнаружил, что его заблокировали в социальной сети Clubhouse, как он говорит, после спора с феминистками.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В работе Instagram зафиксирован серьезный сбой
Российская дипмиссия в ФРГ недоумевает от польской агрессии
МИД Белоруссии ответил посольству США на поздравление с "Днём воли"
Молдавия приняла решение о вакцинации населения "Спутником V"
Байден что-то сказал "с высокой долей вероятности"
Необычная неделя: Суэцкий канал, маньяк в эфире и вакцинация
Бросить курить легче, чем вы думали
Названы основные противопоказания к вакцинации от коронавируса
Звезда отреагировала на отказ москвичей сделать инклюзивную площадку
Столкновение поездов в Египте: есть жертвы, движение заблокировано
Популярное
Фигурное катание
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"

Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Мир. Новости мира
В МИД Украины озвучили сроки решения Донбасского вопроса и удивили ДНР
Российский шоу-бизнес
Маргарите Симоньян объяснили генетику её сына
Любовь Степушова Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V" Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Новости футбола
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
Общество
Алексей Навальный получил первый выговор в колонии
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Российский шоу-бизнес
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников