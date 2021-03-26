Школьников заставили извиниться перед одноклассницами за всех мужчин

Мальчиков из австралийского колледжа Брауэр заставили извиняться перед одноклассницами за всех мужчин, чье поведение способно оскорбить и обидеть женщину.

"Ему сказали, что он должен встать и просто извиниться. И ученикам не объяснили, что они делают и зачем", — так это описала родительница 12-летнего школьника.

Директор колледжа признала неприемлемость таких извинений непонятно за что, но отметила, что изначальная цель — обсудить с детьми уважение к женщине и необходимость сексуального согласия — вполне себе позитивна и верна. Такую программу разработали после массовых случаев харассмента в одном из мельбурнских колледжей.

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