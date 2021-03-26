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В работе Instagram зафиксирован серьезный сбой

Общество » Соцсети

В нескольких странах отмечены серьезные сбои в работе приложения Instagram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Начался сбой примерно в 22:34 по московскому времени. 71% "потерпевших" от него заявили, что плохо или медленно грузится лента новостей. 15% ощутили проблему с авторизацией. 12% испытывают другие проблемы с работой сайта.

Об этих неисправностях сообщают в основном пользователи из США, а также Великобритании, Германии, Польши, России и других стран.

Ранее Instagram, который до недавнего времени позиционировался как приложение для обмена фотографиями, заявил о планах "обогнать Twitter в качестве источника новостей".

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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