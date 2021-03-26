В работе Instagram зафиксирован серьезный сбой

В нескольких странах отмечены серьезные сбои в работе приложения Instagram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Начался сбой примерно в 22:34 по московскому времени. 71% "потерпевших" от него заявили, что плохо или медленно грузится лента новостей. 15% ощутили проблему с авторизацией. 12% испытывают другие проблемы с работой сайта.

Об этих неисправностях сообщают в основном пользователи из США, а также Великобритании, Германии, Польши, России и других стран.

Ранее Instagram, который до недавнего времени позиционировался как приложение для обмена фотографиями, заявил о планах "обогнать Twitter в качестве источника новостей".