В нескольких странах отмечены серьезные сбои в работе приложения Instagram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Начался сбой примерно в 22:34 по московскому времени. 71% "потерпевших" от него заявили, что плохо или медленно грузится лента новостей. 15% ощутили проблему с авторизацией. 12% испытывают другие проблемы с работой сайта.
Об этих неисправностях сообщают в основном пользователи из США, а также Великобритании, Германии, Польши, России и других стран.
Ранее Instagram, который до недавнего времени позиционировался как приложение для обмена фотографиями, заявил о планах "обогнать Twitter в качестве источника новостей".
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