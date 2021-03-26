Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тихановская: "Белорусская оппозиция не настроена на диалог с Лукашенко"
Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым c Украины
Московское Метеобюро сообщило, когда начнется дачный сезон
Кооператив "Бест Вей" объявил о новых возможностях для пайщиков
В столице вручили четырехтысячный грант за развитие "МЭШ"
Канадка Дюамель извинилась перед россиянами за слова о Щербаковой
Эксперт: туалетная бумага из магазинов не пропадёт
Российские сыровары не хотят возвращения итальянского пармезана
Полузащитник "Динамо" стал самым юным автором гола на молодёжных Евро

Названы основные противопоказания к вакцинации от коронавируса

Общество

Большинство людей могут без опасений сделать прививку от коронавирусной инфекции. Противопоказаний к вакцинации, как выяснилось, не так уж и много.

Названы основные противопоказания к вакцинации от коронавируса

"Перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал: тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, такие как анафилактический шок и такой же выраженности аллергические реакции; острые инфекционные и неинфекционные заболевания; беременность и период кормления грудью, поскольку не было проведено испытаний, и возраст до 18 лет", — рассказал в эфире "Вести FM" главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Эксперт уточнил, что острые инфекционные и неинфекционные заболевания являются временным противопоказанием для вакцинации. Когда человек выздоравливает или у него наступает ремиссия хронического заболевания, он спокойно может сделать прививку.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Звезда отреагировала на отказ москвичей сделать инклюзивную площадку
Столкновение поездов в Египте: есть жертвы, движение заблокировано
Тихановская: "Белорусская оппозиция не настроена на диалог с Лукашенко"
Визит Лаврова в Китай: Россия хочет договориться о новом миропорядке
Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым c Украины
Московское Метеобюро сообщило, когда начнется дачный сезон
МВД предложило изменить срок действия российского паспорта
Кооператив "Бест Вей" объявил о новых возможностях для пайщиков
Реакции Кремля на обращение супруги Навального не будет
Реванш Поветкина и Уайта: повторится ли нокаут?
Популярное
Фигурное катание
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"

Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Мир. Новости мира
В МИД Украины озвучили сроки решения Донбасского вопроса и удивили ДНР
Российский шоу-бизнес
Маргарите Симоньян объяснили генетику её сына
Любовь Степушова Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V" Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Новости футбола
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
Общество
Алексей Навальный получил первый выговор в колонии
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Российский шоу-бизнес
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников