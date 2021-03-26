Названы основные противопоказания к вакцинации от коронавируса

Большинство людей могут без опасений сделать прививку от коронавирусной инфекции. Противопоказаний к вакцинации, как выяснилось, не так уж и много.

"Перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал: тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, такие как анафилактический шок и такой же выраженности аллергические реакции; острые инфекционные и неинфекционные заболевания; беременность и период кормления грудью, поскольку не было проведено испытаний, и возраст до 18 лет", — рассказал в эфире "Вести FM" главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Эксперт уточнил, что острые инфекционные и неинфекционные заболевания являются временным противопоказанием для вакцинации. Когда человек выздоравливает или у него наступает ремиссия хронического заболевания, он спокойно может сделать прививку.