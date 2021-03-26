МВД предложило изменить срок действия российского паспорта

Сейчас, согласно действующему законодательству, паспорт становится недействительным с момента достижения гражданином 20- и 45-летнего возраста.
С этого момента отводится 30 дней на замену основного удостоверения личности. За это время граждане могут сталкиваться с ограничениями своих прав. Например, недействительный паспорт не позволит зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг, чтобы подать заявление о замене документа. Могут возникать и другие сложности.
Министерство внутренних дел подготовило изменения в действующее законодательство, которые позволят гражданам продолжать пользоваться паспортом в течение 30 дней после достижения 20 и 45 лет. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определённых обстоятельств позволит создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества", — подчёркивается в пояснительной записке к документу.
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