МВД предложило изменить срок действия российского паспорта

Сейчас, согласно действующему законодательству, паспорт становится недействительным с момента достижения гражданином 20- и 45-летнего возраста.

С этого момента отводится 30 дней на замену основного удостоверения личности. За это время граждане могут сталкиваться с ограничениями своих прав. Например, недействительный паспорт не позволит зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг, чтобы подать заявление о замене документа. Могут возникать и другие сложности.

Министерство внутренних дел подготовило изменения в действующее законодательство, которые позволят гражданам продолжать пользоваться паспортом в течение 30 дней после достижения 20 и 45 лет. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определённых обстоятельств позволит создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества", — подчёркивается в пояснительной записке к документу.