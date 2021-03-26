Реакции Кремля на обращение супруги Навального не будет

Обращение Юлии Навальной — не по адресу, поэтому в Кремле реагировать на него не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не будем реагировать на это обращение. В условиях, когда этот гражданин является осуждённым и заключённым в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", — приводит заявление Пескова РИА Новости.

Алексей Навальный отбывает срок в ИК-2 во Владимирской области. После того как адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что у него начались проблемы со здоровьем, супруга заключённого Юлия Навальная обратилась в своём Instagram к президенту России Владимиру Путину с требованием "немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно, потому что боится политической конкуренции и хочет сидеть на троне до конца жизни".