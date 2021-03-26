Эксперт: туалетная бумага из магазинов не пропадёт

Дефицита туалетной бумаги в России из-за пандемии коронавируса не будет. Об этом пишет Москва 24.
Ранее СМИ сообщали, что дефицит может возникнуть из-за нехватки грузовых судов, которые поставляют древесную массу. А она — основное сырье при производстве бумаги.
Почему россиянам не стоит опасаться остаться без важного предмета обихода, сайту пояснил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Сергей Кузнецов.
"Если это сообщение и имеет под собой какую-то почву, то даже в этом случае ситуация никак не относится к России. Все наши предприятия фактически работают на своем собственном сырье. Доля иностранной туалетной бумаги на российском рынке просто мизерная. Фактически весь этот товар производится на территории Российской Федерации", — заявил Кузнецов.
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