Эксперт: туалетная бумага из магазинов не пропадёт

Дефицита туалетной бумаги в России из-за пандемии коронавируса не будет. Об этом пишет Москва 24.

Ранее СМИ сообщали, что дефицит может возникнуть из-за нехватки грузовых судов, которые поставляют древесную массу. А она — основное сырье при производстве бумаги.

Почему россиянам не стоит опасаться остаться без важного предмета обихода, сайту пояснил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Сергей Кузнецов.

"Если это сообщение и имеет под собой какую-то почву, то даже в этом случае ситуация никак не относится к России. Все наши предприятия фактически работают на своем собственном сырье. Доля иностранной туалетной бумаги на российском рынке просто мизерная. Фактически весь этот товар производится на территории Российской Федерации", — заявил Кузнецов.