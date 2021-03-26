Психолог назвала возраст формирования дурных привычек

"Отношения" человека с никотином и алкоголем закладываются в раннем детстве. Алгоритм поведения складывается в возрасте от 3 до 6 лет. О причинах формирования зависимостей рассказала в эфире Радио1 детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.
"Ребёнок будет делать точно так же, как делают родители, а не так, как они ему говорят. Пример важнее нравоучений, потому что подражание — это заложенный природой фактор развития: ребёнок развивается за счёт того, что смотрит и копирует поведение взрослых", — объяснила психолог.
При этом психотерапевт подчеркнула, что запреты ведут к обратному эффекту.
"Огромное значение имеет возможность ребёнка самому прийти к правильному выводу. Мы не должны давать готовые решения. А своим поведением, своими поступками, своим общением с ребёнком мы помогаем ему принять верное решение. Если просто запретить употреблять алкоголь, ребёнку станет интересно, ему захочется проверить, почему это так страшно, почему нельзя. Поэтому не нужно фокусировать сильный негатив. А нужно спокойно разговаривать с ребёнком и помогать ему принять верное решение", — отметила Наумова.
Ранее основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагала запретить на законодательном уровне продажу алкоголя и сигарет покупателям, которые пришли в торговую точку с несовершеннолетними.
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