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Пряный салат с кускусом и каша с грибами: постные блюда от шеф-поваров

Общество

Какие блюда приготовить в пост, чтобы при этом было еще и просто и вкусно? Секрет знает Москва 24. Столичные повара поделились с сайтом своими рецептами.

Пряный салат с кускусом и каша с грибами: постные блюда от шеф-поваров

Шеф-повар Михаил Лиске предлагает приготовить в пост сытную и вкусную пшенную кашу с шампиньонами и вешенками.

"Так как во время поста нам не хватает вкусовых историй, можно добрать это все специями. Я обожаю добавить в кашу 5-6 штучек кардамона и пару крупных горошин душистого перца",- делится с читателями шеф — повар павильона "НеКухня" Михаил Лиске.

При желании грибы можно заменить сухофруктами.

А шеф Дмитрий Булдыгин уверен, что хумус из нута и баклажанов станет отличной альтернативой паштетам и соусам во время Великого поста.

"Это блюдо ценно тем, что во время поста мы почти не употребляем белок, а здесь мы добавляем бобовые — нут, в котором очень много полезных аминокислот. Всем рекомендую", — уверен шеф- повар ресторана "Прекрасное общество"Дмитрий Булдыгин.

Овощной салат с кускусом и пряными травами рекомендует приготовить шеф-повар ресторана "Па-паэлья"Виктор Лобзин. Его основной секрет в том, что в салате должны доминировать помидоры, примерно половина салата.

"Рубим вкусные и сочные помидоры, добавляем порубленные огурцы, предварительно очистив их от кожуры, а также болгарский перец, петрушку и кинзу. Затем — перец чили. И не пожалейте сока лимона! Заправляем все оливковым маслом", — подчеркнул Виктор Лобзин.

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Автор: Анна Папенкова, Куратор: Наталия Красовская
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