"Одноклассники" обновляются к юбилею

Социальная сеть Одноклассники обновляет интерфейс. Модернизация приурочена к её 15-летию. Сайт и мобильные приложения станут более удобными.
В декстопной версии логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменён с оранжевого на белый.
Также изменилось отображение ленты новостей. Теперь вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки. Это позволит лучше сконцентрироваться на актуальных для пользователя сервисах.
В этом году также будет полностью обновлён интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. Новое боковое меню с виджетами позволит легко пользоваться мини-приложениями в ОК. Одним движением пальца можно будет заказать еду, найти работу или вызвать такси.
Новый дизайн в версии декстоп уже доступен части пользователям. В скором времени он будет в распоряжении всей аудитории ОК. Полные изменения в мобильных приложениях запланированы на 2021 год.
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