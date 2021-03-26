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В России хотят создать единую систему оплаты труда учителей

Общество

Российский кабмин разрабатывает единую модель оплаты работы педагогов в школах. Такое заявление сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он пообещал в скором времени представить ее на рассмотрение Госдуме. Сейчас, как утверждает министр, каждая из школ имеет свою систему, и половина учителей не в силах понять порядок начисления.

"Регионы выполняют майский указ президента, и средняя зарплата на уровне средней по региону. Но внутри региона разные зарплаты. Мы представим общий подход начисления зарплаты", — подчеркнул Кравцов. Он обещает, что оклад учителя будет не меньше 70% от средней зарплаты по региону.

Кроме того, министр отметил важность омоложения кадров в школах. Сейчас средний возраст такого педагога 45-47 лет.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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