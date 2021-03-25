Сразу три крупных западных СМИ принесли извинения миллиардеру Роману Абрамовичу за несколько ранее опубликованных материалов о нем. По ним напечатали опровержения.
Так, газета The Times писала, что хозяина "Челси" лишили британского гражданства, а сам он связан с российской властью. Эти же данные со ссылкой на The Times публиковала Daily Mail. Наконец, извинилась The Independent, отметив, что Абрамович не связан с финансовым благосостоянием правительства России.
Полученную от них компенсацию миллиардер направит "на борьбу с расизмом и дискриминацией".
А вот издательство HarperCollins, выпустившее книгу "Люди Путина", а также ее автор журналистка Кэтрин Белтон заявили, что представители Абрамовича не пошли с ними на контракт. Книга называет его коррупционером и заявляет, что "Челси" он купил по требованию властей РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.