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Перед Абрамовичем массово извиняются западные СМИ

Общество

Сразу три крупных западных СМИ принесли извинения миллиардеру Роману Абрамовичу за несколько ранее опубликованных материалов о нем. По ним напечатали опровержения.

Перед Абрамовичем массово извиняются западные СМИ

Так, газета The Times писала, что хозяина "Челси" лишили британского гражданства, а сам он связан с российской властью. Эти же данные со ссылкой на The Times публиковала Daily Mail. Наконец, извинилась The Independent, отметив, что Абрамович не связан с финансовым благосостоянием правительства России.

Полученную от них компенсацию миллиардер направит "на борьбу с расизмом и дискриминацией".

А вот издательство HarperCollins, выпустившее книгу "Люди Путина", а также ее автор журналистка Кэтрин Белтон заявили, что представители Абрамовича не пошли с ними на контракт. Книга называет его коррупционером и заявляет, что "Челси" он купил по требованию властей РФ.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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