РКН передумал идентифицировать пользователей соцсетей по паспорту

Пользователи смогут заключить договор на обработку персональных данных непосредственно с оператором площадки или зарегистрироваться через ЕСИА.

Требование предоставлять паспортные данные, адрес прописки и иную информацию для регистрации пользователей в социальных сетях и мессенджерах в Роскомнадзоре сочли избыточным. Ведомство скорректировало законопроект, определяющий правила работы его системы для сбора согласий на обработку персональных данных.

Теперь пользователь при регистрации сможет выбирать: зарегистрироваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или предоставить своё согласие на обработку персональных данных самому оператору интернет-площадки, где он регистрируется. В первом случае понадобятся только те данные, которые уже содержатся в ЕСИА, сбор дополнительной информации не допускается. Во втором случае гражданин сам контролирует, кому он предоставляет согласие, и может в любой момент отозвать его.

Информационная система Роскомнадзора вступит в действие с 1 июля 2021 года. Её создание позволит ведомству лучше отслеживать возможные нарушения в использовании персональных данных и направлять требования об их устранении, сообщает РИА Новости.