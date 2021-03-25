РКН передумал идентифицировать пользователей соцсетей по паспорту

Пользователи смогут заключить договор на обработку персональных данных непосредственно с оператором площадки или зарегистрироваться через ЕСИА.
Требование предоставлять паспортные данные, адрес прописки и иную информацию для регистрации пользователей в социальных сетях и мессенджерах в Роскомнадзоре сочли избыточным. Ведомство скорректировало законопроект, определяющий правила работы его системы для сбора согласий на обработку персональных данных.
Теперь пользователь при регистрации сможет выбирать: зарегистрироваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или предоставить своё согласие на обработку персональных данных самому оператору интернет-площадки, где он регистрируется. В первом случае понадобятся только те данные, которые уже содержатся в ЕСИА, сбор дополнительной информации не допускается. Во втором случае гражданин сам контролирует, кому он предоставляет согласие, и может в любой момент отозвать его.
Информационная система Роскомнадзора вступит в действие с 1 июля 2021 года. Её создание позволит ведомству лучше отслеживать возможные нарушения в использовании персональных данных и направлять требования об их устранении, сообщает РИА Новости.
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