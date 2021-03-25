Алексей Навальный получил первый выговор в колонии

Колония, в которой отбывает срок Алексей Навальный, известна среди заключённых как исправительное учреждение, в котором "сидят по режиму, а не по понятиям".

Свой первый выговор Алексей Навальный получил именно за нарушение режима. Об этом стало известно со слов его адвоката Ольги Михайловой.

"Алексей получил выговор за нарушение внутреннего распорядка. Соответственно в отношении него могут быть применены определённые санкции", — заявила Михайлова.

Адвокат уточнила, какие это могут быть санкции: например, Навальный не сможет претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО). А в случае продолжающихся нарушений режима исправительного учреждения его могут поместить в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщает ТАСС.

Ранее адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев заявили, что у их подзащитного в ИК-2 начались проблемы со здоровьем. В частности, он жалуется на сильную боль в спине и ноге.