Акция "Бессмертный полк" пройдёт в двух форматах

Проведение общероссийской акции "Бессмертный полк" в этом году будет отличаться от предыдущих и состоится как в очном, так и в онлайн-формате.
Выбор скомбинированного подхода прокомментировал руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артём Хуторской: "Я могу сказать, что центральный штаб нашего движения, исполком, наши региональные отделения в полную силу уже больше месяца готовятся к обоим форматам шествия".
В настоящее время фактически готов к запуску проект "Бессмертный полк-онлайн".
В городах России ведется работа по подготовке обычного формата шествия по улицам и площадям населённых пунктов: "Как бы ни сложилась обстановка — позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, и готовимся в полную силу", — отметил инициатор акции.
В прошлом году акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-формате в связи с распространением коронавируса.
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