При регистрации новых аккаунтов в соцсетях и мессенджеров Роскомнадзор будет запрашивать номера паспортов, адреса проживания, телефоны и электронную почту.
Такую информацию опубликовала газета "Коммерсант".
Утверждается, что пользователь сможет выбирать, через какую систему обрабатывать персональные данные — через собственную платформу соцсети или через единую информационную систему. Во втором случае и придется представлять указанные данные. Последние могут представляться иным госорганам в случаях, определяемых законодательством.
При этом не уточняются данные, запрашиваемые через собственную платформу соцсети.
Автором поправок в закон выступает депутат "Единой России" Антон Горелкин. Он пояснил, что собирать согласия на обработку персональных данных нужно будет только с новых пользователей сервисов.
Ранее сообщалось, что социальные сети хотят заставить подавать отчёты о количестве посетителей за сутки.
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