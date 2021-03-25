Роскомнадзор хочет запрашивать адреса при регистрации в соцсети

При регистрации новых аккаунтов в соцсетях и мессенджеров Роскомнадзор будет запрашивать номера паспортов, адреса проживания, телефоны и электронную почту.

Такую информацию опубликовала газета "Коммерсант".

Утверждается, что пользователь сможет выбирать, через какую систему обрабатывать персональные данные — через собственную платформу соцсети или через единую информационную систему. Во втором случае и придется представлять указанные данные. Последние могут представляться иным госорганам в случаях, определяемых законодательством.

При этом не уточняются данные, запрашиваемые через собственную платформу соцсети.

Автором поправок в закон выступает депутат "Единой России" Антон Горелкин. Он пояснил, что собирать согласия на обработку персональных данных нужно будет только с новых пользователей сервисов.

Ранее сообщалось, что социальные сети хотят заставить подавать отчёты о количестве посетителей за сутки.