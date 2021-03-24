Наличием необычной формы мутации поделилась тиктокерша из США Наташа Ламарш. Она уверяет, что у нее нет волос на теле, кроме головы, бровей и ресниц.
Это, по словам блогерши, особенный вид алопеции. В ответ женщины в комментариях заявили, что Ламарш "выиграла эту жизнь" и может серьезно экономить на эпиляционных процедурах. Мужчины тоже в восхищении. Был даже случай предложения руки и сердца.
Но Ламарш призналась, что у ее особенности есть и негативная сторона. Без волос ей холодно даже летом, а неприкрытость тела часто провоцирует синяки и даже шрамы.
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