Тиктокерша похвасталась отсутствием волос на теле, кроме головы

Наличием необычной формы мутации поделилась тиктокерша из США Наташа Ламарш. Она уверяет, что у нее нет волос на теле, кроме головы, бровей и ресниц.

Это, по словам блогерши, особенный вид алопеции. В ответ женщины в комментариях заявили, что Ламарш "выиграла эту жизнь" и может серьезно экономить на эпиляционных процедурах. Мужчины тоже в восхищении. Был даже случай предложения руки и сердца.

Но Ламарш призналась, что у ее особенности есть и негативная сторона. Без волос ей холодно даже летом, а неприкрытость тела часто провоцирует синяки и даже шрамы.

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