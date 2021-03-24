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YouTube ограничил доступ к интервью Собчак с Моховым

Общество

YouTube выступил против контента на канале Ксении Собчак.

YouTube ограничил доступ к интервью Собчак с Моховым

В официальном заявлении сказано, что видео "может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей". Видеохостингом были введены ограничения для просмотра видео лицами младше 18 лет.

Как стало ранее известно, Ксения Собчак взяла интервью у так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова. Он причастен к похищению и удержанию в рабстве двух школьниц.

На видеоролик последовала реакция главы Союза журналистов России, который в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" предложил запретить маньякам давать интервью.

О необходимости проверки интервью высказался и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Скопинский маньяк Виктор Мохов отбывает наказание в Рязанской области. В 2005 году был осуждён на 17 лет колонии за то, что в 2000 году похитил двух девушек 17 и 14 лет.

Ранее им были сделаны высказывания, что одна из девушек родила от него и больше не рожает. "Надо мне опять заняться ею", — заявил Мохов. По данному заявлению был направлен запрос депутата Госдумы от "Единой России", зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить высказывания осуждённого.

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Автор: Антон Бредихин, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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