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Королева Великобритании Елизавета II снова стала прабабушкой

Общество

Число наследников монаршей фамилии неуклонно растёт.

Королева Великобритании Елизавета II снова стала прабабушкой

Внучка монаршей особы Зара Тиндолл родила третьего ребёнка. До этого у принцессы появились две девочки — Мия Грейс и Лена Элизабет.

Теперь же на свет появился мальчик королевских кровей, которого нарекли Лукасом Филиппом. О малыше известно, что он родился с весом 3,75 килограмма. Мальчик является внуком единственной дочери Елизаветы II принцессы Анны.

Наследник появился на свет 21 марта. Зара состоит в браке с бывшим капитаном сборной Англии по регби Майком Тиндоллом. О своём счастливом отцовстве спортсмен рассказал в личном аккаунте в Twitter.

Представитель королевской семьи официально подтвердил информацию изданию Hello.

Внучка Елизаветы II находится на 18-м месте в очереди на престол. Шансы на то, что её дети займут королевский трон, очень малы.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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