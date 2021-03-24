Число наследников монаршей фамилии неуклонно растёт.
Внучка монаршей особы Зара Тиндолл родила третьего ребёнка. До этого у принцессы появились две девочки — Мия Грейс и Лена Элизабет.
Теперь же на свет появился мальчик королевских кровей, которого нарекли Лукасом Филиппом. О малыше известно, что он родился с весом 3,75 килограмма. Мальчик является внуком единственной дочери Елизаветы II принцессы Анны.
Наследник появился на свет 21 марта. Зара состоит в браке с бывшим капитаном сборной Англии по регби Майком Тиндоллом. О своём счастливом отцовстве спортсмен рассказал в личном аккаунте в Twitter.
Представитель королевской семьи официально подтвердил информацию изданию Hello.
Внучка Елизаветы II находится на 18-м месте в очереди на престол. Шансы на то, что её дети займут королевский трон, очень малы.
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