Учёный Александр Соколов раскритиковал проверку СК выставки "Мир тела"

Следственный комитет проведёт проверку скандально известной выставки "Мир тела" доктора Гюнтера фон Хагенса (по прозвищу "Доктор Смерть"), которая проходит на ВДНХ. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Дело в том, что многие представители общественности считают, что выставка "нарушает нравственные ценности".

Ситуацию в интервью Общественной службе новостей прокомментировал учредитель и ведущий форума "Учёные против мифов", шеф-редактор портала Антропогенез. ру Александр Соколов.

"Об указании Бастрыкина я слышал, как и о скандале вокруг выставки. Но, к сожалению, саму её не видел. Мне сложно сказать: научная она или это скорее вид искусства. Но мне кажется, что проверка — это чушь какая-то. На мой взгляд это нездоровая и раздутая шумиха. У нас в Питере есть аналог — Кунсткамера. Туда можно сходить, посмотреть на всяких уродцев в банках. Давайте и её проверим, что ли? Моё мнение таково, что это излишнее", — заявил он.