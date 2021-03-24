Следственный комитет проведёт проверку скандально известной выставки "Мир тела" доктора Гюнтера фон Хагенса (по прозвищу "Доктор Смерть"), которая проходит на ВДНХ. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Дело в том, что многие представители общественности считают, что выставка "нарушает нравственные ценности".
Ситуацию в интервью Общественной службе новостей прокомментировал учредитель и ведущий форума "Учёные против мифов", шеф-редактор портала Антропогенез. ру Александр Соколов.
"Об указании Бастрыкина я слышал, как и о скандале вокруг выставки. Но, к сожалению, саму её не видел. Мне сложно сказать: научная она или это скорее вид искусства. Но мне кажется, что проверка — это чушь какая-то. На мой взгляд это нездоровая и раздутая шумиха. У нас в Питере есть аналог — Кунсткамера. Туда можно сходить, посмотреть на всяких уродцев в банках. Давайте и её проверим, что ли? Моё мнение таково, что это излишнее", — заявил он.
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