Глава Twitter продал свой первый твит почти за три миллиона долларов

Первая публикация в сети микроблогов Twitter, написанная ее основателем Джеком Дорси, продана на онлайн-аукционе в виде токена NFT более чем за 2,9 миллиона долларов, сообщается на странице аукциона в Twitter.

В декабре прошлого года Дорси решил продать первую публикацию, появившуюся в соцсети в 2006 году — сообщение "Просто настраиваю свой Twttr", — в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Тогда это не привлекло внимания публики, к февралю за него предлагали не более 3,5 тысячи долларов. Однако цена начала быстро расти после того, как 5 марта Дорси опубликовал в Twitter ссылку на онлайн-аукцион Valuables, где продается твит.

"Джек принял предложение от sinaEstavi в размере 2 915 835,47 долларов", — говорится в заявлении онлайн-аукциона.

Обладателем первого твита стал пользователь соцсети под ником sinaEstvani. Как указано в его аккаунте, он живет в Малайзии и возглавляет компанию, работающую в сфере блокчейна.