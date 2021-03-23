Счётная палата РФ изучила все меры правительства по борьбе с бедностью и представила свои предложения, которые сейчас анализируются в кабинете министров, рассказал глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы в прошлом году провели за целый год большую работу. В первую половину года мы проанализировали все меры правительства, вообще все программы и меры, которые могли и могут влиять на снижение бедности, и замерили это влияние. Определили, что влияет, а какие деньги вроде тратятся, но результатов не получается", — рассказал Кудрин.

"Во втором полугодии мы разработали подходы, включая математическое моделирование, учитывая все социальные группы, сколько выплат, дефицит доходов в разных семьях, социальных группах, и разработали модель, которая позволяет нам сегодня определить возможный путь и параметры — как достичь тех целей, о которых вы сказали. Мы сейчас представили этот проект вице-премьеру Голиковой, министерству труда", — добавил глава Счетной палаты.