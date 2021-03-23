Нарушение США патента на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть провокацией.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что одна из американских компаний могла нарушить патент на производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Член Президиума РАЕН, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, автор научно-популярных книг Виктор Зуев рассказал "Общественной службе новостей", что произведённую в США вакцину могут выдать за некачественный "Спутник V". Это может быть сделано для нанесения урона репутации России.

"Производство вакцины — это, помимо всех тонкостей исследовательских, которые предшествуют процессу, тонкости промышленного производства. Неоднократно это подчёркивали. Лабораторные результаты и промышленные результаты — разные вещи. Может быть и так, что США купили патент, а потом сделали плохую вакцину, чтобы показать, какая она "никудышная". В таких случаях я отвечают философски — в жизни всё может быть. Очень странно это, конечно. Но купила патент коммерческая фирма, а не государство. Конечно, здесь могут быть всякие фокусы, но я думаю, что наши специалисты имеют ввиду тот риск, о котором сказано выше. Поэтому и существует служба надзор — она и не допускает того, чтобы нашу вакцину испоганили", — сообщил Зуев ОСН.