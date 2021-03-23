Система учёта смертности в России уникальна

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "RT" заявила, что такой учёт смертности, как в России, есть мало у кого из других стран. Об этом пишет РИА "Новости".

По её словам, в России ведется полицевой учёт всех родившихся и умерших. Создана система учёта записи актов гражданского состояния — она полностью модернизирована, соединена между налоговой службой, Росстатом и медицинскими организациями.

"В принципе, мы каждый день знаем, сколько у нас умерло, неважно где: умерли в больнице, умерли на дому, умерли на улице — не имеет никакого значения. Такой учёт смертности мало у кого есть. И когда мы анализировали избыточную смертность по другим странам, по, естественно, официальным статистическим данным, которые даются, мы видим, что некоторые страны не ведут учёт смертей на дому, некоторые страны всё относят к COVID", — сказала Голикова.