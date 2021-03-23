Правительство утвердило новый формат защиты докторских диссертаций

Защитить докторскую диссертацию в РФ с 1 августа можно будет в виде научного доклада на основе ранее опубликованных работ, сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщает РИА "Новости".

"С 1 августа 2021 года в России появится ещё одна форма защиты докторских диссертаций — в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ. Необходимые для этого изменения внесены в Положение о присуждении учёных степеней", — говорится в сообщении.

Новый формат позволит учёным, которые ориентированы на практические исследования и активно публикуются в научных журналах, сконцентрироваться на этой работе, а результаты использовать для получения докторской степени. В то же время подчеркивается, что требования к таким соискателям будут очень высокими.