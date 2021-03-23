Чередование приёмов алкогольных напитков со стаканом минеральной воды поможет избежать утреннего похмелья, рассказал телеканалу "Звезда" нарколог Алексей Казанцев.
"Необходимо чередовать употребление алкогольных напитков со стаканом минеральной воды, желательно негазированной. Необязательно это должно приходиться как стакан воды на рюмку, но хотя бы по несколько глотков обязательно надо сделать", — отметил нарколог.
Кроме того, Казанцев посоветовал соблюдать так называемые дозы ВОЗ при употреблении алкоголя.
"Это четыре дозы для мужчины за вечер и для женщин две-три дозы. Дозировки очень маленькие. Старайтесь делать хоть какие-то паузы между употреблением алкогольных напитков", — подчеркнул врач.
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