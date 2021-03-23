Роструд: каждый шестой готов переехать "за работой" в столицу

Почти каждый шестой россиянин готов переехать в Москву ради работы, а самым востребованным регионом в этом плане оказались также Санкт-Петербург и Кубань. Таковы результаты опроса, который провел Роструд.

В Москву стремятся более 52 тысяч человек, намного меньше предпочтут "северную столицу" — Петербург — 28 тысяч человек. Далее по предпочтительности идут Крым, Подмосковье, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Красноярский край, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирская область, утверждает опрос.

Наиболее мобильные соискатели живут при этом в Москве, Краснодарском крае, а также Башкортостане. Большинство — 40% из готовых переехать — составляют граждане в возрасте от 26 до 35 лет, а также граждане в возрасте от 36 до 45 лет (28%).

Мобильны люди с высшим образованием, особенно менеджеры, инженеры, юристы, администраторы, водители, экономисты, бухгалтеры, а также потенциальные руководители.

Ранее при этом выяснилось, что согласно проведенному компанией Boston Consulting Group опросу, 47% россиян готовы уехать из своей страны ради работы.