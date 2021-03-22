В России появятся мясо и хлеб из белка насекомых

Разработки производства мясных и хлебобулочных изделий из белка насекомых станут доступны россиянам уже в ближайшие годы, рассказал управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет", — сказал Зюзин.

Он напомнил, что сейчас продукты из насекомых употребляют в основном жители Китая, Таиланда, Индии и Мексики: этот белок известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами.

"В России же насекомых пока используют преимущественно в качестве корма для животных и рыб на крупных производствах. Тем не менее, некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки", — сообщил собеседник он.