В Минтруде пояснили, как оформить новую выплату на детей от 3 до 7 лет

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как подать заявление на новую выплату на детей от 3 до 7 лет.

Сделать это можно через портал "Госуслуги" и при личном обращении в МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря. При этом пересчёт выплаты происходит уже с 1 января этого года.

В Минтруде подчеркнули, что по новым правилам размер помощи зависит от доходов семьи и может достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка каждый месяц. В среднем эти суммы составляют 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.

Для определения степени нуждаемости семьи будут проверять сведения о доходах за последние четыре месяца, которые предшествовали назначению выплаты. В этом случае также будут учитывать доход от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты.